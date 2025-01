MC Daniel, Jesus Luz: famosos que já tomaram anestesia geral para tatuar

MC Daniel

O "Falcão", como é conhecido, também tomou anestesia para fechar as costas. O tempo de tatuagem durou cerca de 7 horas — ele cobriu a região com personagens de desenhos animados e animes.

MC Daniel mostra cobertura de tatuagem nas costas Imagem: Reprodução/ Instagram/ @domingao e @mcdaniell

Rafaella Santos

A irmã de Neymar também tomou anestesia geral para tatuar as costas. A influenciadora cobriu um desenho que já tinha: ela desenhou um leão adornado com borboletas, cobrindo uma arte centralizada com flores e borboletas.