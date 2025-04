Deolane escapa de depoimento na CPI das Bets após habeas corpus do STF

Uma liminar que desobriga a influenciadora Deolane Bezerra de comparecer à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets foi concedida pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

O depoimento estava marcado para esta quinta-feira (10), às 9h, no Senado. A CPI investiga a atuação de influenciadores para atrair novos apostadores para as Bets. A convocação atendeu ao requerimento do senador Izalci Lucas (PL-DF).