Viih Tube comemora 2 anos de Lua e divulga fotos: 'Minha princesa sereia'

Viih Tube, 24, comemorou ontem o aniversário de dois anos de sua filha mais velha, Lua di Felice.

O que aconteceu

A influenciadora digital divulgou em suas redes sociais uma galeria de fotos da festa, decorada com o tema Barbie Sereia. "Eu te amo tanto, minha Barbie! Ver você reagindo a todas as coisas que gostava no filme da Barbie - as Barbies idênticas, a decoração -, você admirando cada coisa, cada detalhe! Valeu tanto a pena! Te amo muito, minha princesa sereia", escreveu a mãe-coruja, na legenda do post no Instagram.

Nos comentários do post, os internautas se derreteram pelo bom gosto da festa - e pela fofura de Lua. "A Barbie mais linda", definiu uma jovem, sobre a aniversariante. "A Lua é perfeita! Um jeitinho que encanta a todos", concordou outra. "Estava tudo perfeito, e ela mais perfeita ainda!", definiu uma terceira.