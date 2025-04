Acabou? Maiara, irmã de Maraisa, diz que pensa em 'mudar de dupla'

A cantora Maiara fez um post nos stories do seu Instagram que deixou seus fãs intrigados com o possível fim da dupla com Maraisa.

O que aconteceu

Nos stories, a sertaneja declarou no post: Tô pensando em mudar de dupla

A declaração gerou especulações sobre uma possível separação da dupla com sua irmã, Maraisa. No entanto, até o momento, não há confirmação se a afirmação foi feita em tom de brincadeira ou se indica uma mudança real na carreira da artista.