Gkay é barrada em aeroporto ao não ser reconhecida nos próprios documentos

Gkay, 32, teve problemas para retornar ao Brasil ao voltar de uma viagem internacional.

O que aconteceu

A imigração brasileira quis barrar a entrada da influenciadora no país, por não reconhecê-la nas fotos de seus próprios documentos. "Quase fui barrada de entrar no país, porque a foto de todos os meus documentos são diferentes do meu rosto agora", contou ela, que fez várias plásticas e procedimentos estéticos no rosto.

Gkay contou ter precisado recorrer às suas fotos nas redes sociais para comprovar a própria identidade. "Ainda bem que eu tinha o meu Instagram e vários 'antes e depois' para justificar, e [aí] finalmente deu certo", acrescentou, por meio dos stories do Instagram.