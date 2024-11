Você é fã de qual? MC Daniel surpreende ao mostrar tatuagem gigante; veja

MC Daniel mostrou a versão final de uma mega tatuagem que cobriu suas costas com personagens de desenhos animados e animes. Ele diz que usou anestesia geral para aguentar a dor.

MC Daniel mostra cobertura de tatuagem nas costas Imagem: Reprodução/ Instagram/ @domingao e @mcdaniell

O que aconteceu

Nos bastidores do Domingão com Huck, o funkeiro, que foi um dos convidados do programa, mostrou o resultado da cobertura do dorso. Anteriormente, o cantor havia feito a montagem apenas com os traços pretos e escolheu como tema animações, como Bob Esponja, Naruto e Os Simpsons. Agora, o cantor fez a cobertura e coloriu todos os personagens.