Dantinhas: solução para o BBB 25 é superfaturar o preço dos ovos

Depois da eliminação de Marcelo e Arleane do BBB 25, Dantinhas teme que o jogo dê uma esfriada. O motivo foi a sugestão de Diogo de fazer um sarau com os brothers, para que cada um cante uma música. Essa preocupação foi um dos assuntos do Central Splash desta quarta-feira (22).

Dantinhas defende que a produção do programa precisa se movimentar para que o jogo mude. Ele acredita que a Globo precisa criar situações desconfortáveis, para gerar conflitos entre os participantes. "A voz precisa falar que não pode fazer sarau", brincou.