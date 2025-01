Após Sincerão, Giovanna dá emoji inesperado para sister no BBB 25

Mesmo após discutir com Diogo Almeida, as irmãs Camilla e Thamiris deram "coração" para o ator e Vilma. Por sua vez, o ator e sua mãe deram "biscoito" para a dupla.

Giovanna foi quem distribuiu os "piores" emojis. Além de dar "mentiroso" para Diogo Almeida, a sister ainda apontou que Daniele Hypolito é "mala".

Após as discussões da noite anterior, Edilberto e Raissa deram "mala" para Vinícius. Enquanto o palhaço deu "biscoito" para Aline, sua filha também deu "mala". Por outro lado, Edilberto recebeu "corações" de todos os moradores da casa.

Como forma de brincadeira, Gabriel deu um emoji de planta para Joselma. Ao descobrir, a dona de casa se revoltou e divertiu os confinados.

