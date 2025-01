BBB 25: Edi acusa Diego de ter mudado com ele: 'Não olha na minha cara'

Edilberto, 42, admitiu estar incomodado com o comportamento de Diego Hypólito, 38, dentro do BBB 25.

O que aconteceu

O assunto veio à tona quando Marcelo, 38, comparou a trajetória do ginasta no programa à da irmã dele, Daniele Hypólito, 40. "Eu entendi a Dani, qual era o sonho, o objetivo dela. Ela conseguiu explicar. Agora o Diego não conseguiu. Não entendi qual é o sonho dele de vida", disse o marido de Arleane, em conversa com Edi e com Vilma, 68.