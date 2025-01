Andréa Beltrão sobre Fernanda Torres: 'Volte logo pra desfilar com o Oscar'

Andréa Beltrão, 61, comentou a passagem da amiga, Fernanda Torres, 59, por Hollywood.

O que aconteceu

A atriz, que contracenou com Fernanda em Tapas e Beijos (Globo), entre 2011 e 2015, comemorou o sucesso da amiga. "Só quero que ela volte logo, porque a gente tá com muita saudade dela. [Volte] Para desfilar com o Oscar em Copacabana, no carro de bombeiro", disse em entrevista ao Sem Censura, na TV Brasil.

"O Globo de Ouro, o Oscar, queremos tudo na mão dela", falou a apresentadora Cissa Guimarães. "Uma bateria de escola de samba atrás..", comentou Milton Cunha.