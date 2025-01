Aline ganha apartamento de R$ 260 mil após vencer Prova do Líder no BBB 25

Após vencer a primeira Prova do Líder da temporada do BBB 25 (Globo), a dupla Vinícius e Aline foi surpreendida com a disputa de mais um prêmio.

O que aconteceu

Thiago Oliveira, apresentador dos flashes na #RedeBBB, explicou para a dupla que eles também estavam concorrendo a um apartamento em outra dinâmica. No Apê do Líder, havia duas casas em miniatura expostas em cima da mesa.