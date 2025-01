2 indicações do Líder, contragolpe e Paredão Triplo: a 1ª semana do BBB 25

Contragolpe da dupla mais votada pela casa;

Bate e Volta com a dupla mais votada pela casa e a contragolpeada

Paredão Triplo formado com as duas duplas indicadas pelos Líderes + a que não escapar do Bate e Volta

Terça-feira (21): Primeira dupla eliminada

BBB 25 - enquete UOL: qual dupla você menos gostou? Vitória Strada e Mateus Divulgação/Globo Edilberto e Raissa Divulgação/Globo Camilla e Thamiris Divulgação/Globo Vinicius e Aline Divulgação/Globo Diogo Almeida e Vilma Divulgação/Globo João Pedro e João Gabriel Divulgação/Globo Eva e Renata Divulgação/Globo Gracyanne e Giovanna Divulgação/Globo Arleane e Marcelo Divulgação/Globo Maike e Gabriel Divulgação/Globo Daniele e Diego Divulgação/Globo Guilherme e Joselma Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo