Vitória diz que Vilma é planta no BBB e dispara: 'não pode ter dó'

Em conversa com os brothers na área externa da casa do BBB 25, Vitória Strada definiu Dona Vilma, 68, como "planta" na edição do reality. A influenciadora também não poupou o filho, Diogo Almeida, 40, também confinado na casa.

O que aconteceu?

Durante uma conversa com o amigo Mateus e as duplas Camilla e Thamiris e Gracyanne e Giovanna, Vitória Strada avaliou a participação de alguns brothers na primeira semana de jogo, mas falou, principalmente, sobre Dona Vila e Diogo.