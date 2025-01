Irmão de Maike comenta possível affair de brother com Giovanna no BBB 25

Luan, irmão de Maike, participante da Pipoca do BBB 25 (Globo), comentou um possível romance do irmão com Giovanna, possibilidade levantada por fãs nas redes sociais após uma aproximação da dupla nesta quinta (16).

O que aconteceu

Durante a madrugada, em conversa no Quarto Fantástico, o nadador elogiou a sister. "A Giovanna é incrível. É uma das belezas mais naturais que tem aqui. Linda, linda, linda. Parece uma boneca. Perfeitíssima", disse Maike.