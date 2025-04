Delma surpreende ao reencontrar filha e Vinícius: 'Tá mais feliz com Vini'

Em seguida, ela vê Vinícius e grita. "Ela tá mais feliz com Vini", brincou a filha.

Junto ao ex-BBB, ela disse estar surpresa com seu número de seguidores no Instagram (atualmente em 600 mil), concordou que Aline está "brilhando" e afirmou que lavou a sunga do brother no dia anterior. "Tá famosa, mulher", brincou Vinícius. "Lavei sua sunga ontem", respondeu ela.

Logo após a eliminação, Vinícius também compartilhou uma série de fotos com uma dedicatória à Delma. "Tá difícil colocar em palavras o que eu tô sentindo com a sua saída hoje. A senhora não foi só uma companheira de jogo — foi minha mãe lá dentro", escreveu. "A senhora me protegeu quando eu mais precisei, me ouviu quando o coração apertava, e me deu força pra seguir em frente mesmo nos dias mais difíceis".

Ver a senhora sair parte meu coração, mas eu quero que saiba que o que construímos lá dentro vai muito além do jogo. Mas também sei que a senhora é passarinho e chegou a sua hora de voar. E será um voo lindo, como o seu coração. Eu te amo, Dona Delma. Muito. A senhora foi, é e sempre vai ser uma das pessoas mais importantes da minha trajetória no BBB Vinícius

LIVES

