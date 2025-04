Delma diz que queria sair, mas não desistiria: 'Me lascava até último dia'

Mas apertar o botão, jamais. Eu me lascava até o último dia se fosse ficar ali, mas não apertava o botão Delma

Delma também afirmou que não teve grandes embates no jogo, porque ninguém "mexeu com Guilherme". "Se chegasse ia ver a confusão, o babado ali dentro", disse. "A gente veio pra mostrar isso: que o amor da gente é muito bonito, é de outras vidas (...) Fui tão machucada, que para machucar alguém é muito dolorido".

Durante o programa, Delma fez uma videochamada com sua filha, Letícia, e aproveitou para perguntar se seu marido "aprontou" no Carnaval durante sua temporada na casa do BBB: "Eu ia ficar solteira, cheio de boy tá no Brasil me querendo".

Delma também assistiu às críticas que Vilma teceu a ela no reality e reagiu: "Ô língua triste".

