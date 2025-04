Como estão Arleane e Marcelo, os primeiros eliminados do BBB 25

Cerca de dois meses após a saída do reality, Marcelo garante que sua vida mudou completamente ao se tornar uma pessoa pública, e Arleane acrescenta: [Nossa vida] mudou muito! Hoje todas as pessoas nos reconhecem e o carinho só aumenta", disse em conversa com Splash.

Para ambos, viver a experiência do BBB 25 foi um verdadeiro sonho realizado. "Nossa relação se fortaleceu ainda mais pois vivemos juntos mais um sonho que jamais imaginaríamos viver", afirmou a influenciadora indígena.

Enquanto a rotina de Arleane ganhou novas nuances, Marcelo afirma que voltou a fazer o que fazia antes do programa. "A minha rotina é a mesma. Voltei a trabalhar normalmente como antes. Temos planos de fazermos alguns trabalhos juntos que, diga-se de passagem, já há algumas procuras", revelou.

Já a ex-cunhã-poranga do Boi Garanhão afirmou que eles pretendem aproveitar o tempo de contrato que ainda possuem com a Globo. "Quero muito trabalhar ainda mais e aproveitar as oportunidades que só o BBB nos traz com sua viabilidade".

Decepções e torcidas

Assim que deixaram o confinamento, o casal chegou a alegar que nunca mais falaria com as participantes que ocuparam inicialmente o Quarto Nordeste. Durante o período em que estiveram no programa, Arleane e Marcelo se desentenderam com algumas delas, mas, principalmente, com Gracyanne Barbosa.