Vencedor da prova do líder fará indicação ainda hoje; entenda

As doze duplas do BBB 25 disputam na noite de quinta (16) a primeira liderança da 25ª edição do programa. Com o jogo acontecendo em dupla, eles terão que juntos escolher outra dupla para indicar ao paredão ainda hoje. A dinâmica preparada para os brothers ainda é um mistério. No entanto, algumas informações já foram ditas oficialmente.

O que aconteceu

Duas pessoas serão declaradas líderes, já que a competição será feita em duplas. Segundo informações da produção, os parceiros participarão juntos da prova e dividirão os benefícios da liderança.