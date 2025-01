Dona coloca portão em prédio de 'Sex and the City' para conter fãs

Segundo informações do The New York Times, Barbara Lorber, a dona do prédio, estava sendo incomodada todos os dias pelos fãs da produção. "A qualquer hora do dia ou da noite há grupos de visitantes em frente à casa tirando fotos com flash, conversando alto, postando nas redes sociais, fazendo vídeos no TikTok ou apenas comemorando o momento", disse ela ao jornal.

Há alguns anos, foi colocada uma corrente na escadaria, mas o aviso de não ultrapassar não foi acatado pelos fãs. Com a permissão da prefeitura de Nova York, a proprietária já contratou um arquiteto para que o novo portão combine com a fachada do edifício.