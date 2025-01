Prefeito do interior de Minas proíbe funk em passeios da Carreta Furacão

Filipe Carielo, prefeito de Carmo do Rio Claro, uma cidade do interior de Minas Gerais, proibiu as atividades da Carreta Furacão.

O que aconteceu

Carielo publicou o decreto 5.905, assinado em 6 de janeiro de 2025, que proíbe o gênero musical em passeios recreativos com crianças e jovens pelo município. As informações são do jornalista Ancelmo Gois, do O Globo.

No texto, o prefeito cita nominalmente a 'Carreta Furacão da Alegria', que desfila pela cidade. Ele diz que além de funk, estão proibidas músicas com conteúdo pornográfico ou quaisquer linguajar obsceno. A fiscalização será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, diretores e supervisores das escolas, e também poderá ser feita por denúncia de qualquer cidadão.