Campeã do BBB 4, Cida diz formaria dupla com Solange: 'Amizade de 20 anos'

Cida, campeã do BBB 4, participou do Encontro nesta terça-feira (14) para comentar os primeiros acontecimentos da nova edição do programa, que estreou em um formato inédito.

O que aconteceu

Neste ano, todos os participantes entraram em duplas. Tadeu Schmidt, apresentador do programa, contou que esta dinâmica deve durar na primeira etapa do reality, mas ainda sem data para terminar. Todas as provas vão valer para as duas pessoas, assim como as eliminações.

Cida recebeu uma surpresa de Solange. A ex-sister esteve na 4ª edição do programa, e ficou marcada no reality por cantar errado a música "We Are The World". "Para mim é um prazer estar aqui falando dessa amizade. Quanto tempo", disse.