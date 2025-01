Com tipos repetidos e sem grandes ousadias, BBB 25 tem estreia morna

Esta é a newsletter Splash TV. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Faltou emoção e novidades, sobraram personagens que soam como velhos conhecidos do grande público. A estreia do "BBB 25" foi sem graça e não empolgou. Nada de novo foi apresentado aos espectadores além do fato dos participantes, inicialmente, competirem em duplas. Após vinhetas elaboradas que anunciavam a bodas de prata do reality show com o Brasil, o mínimo que esperávamos era um programa grandioso, efusivo e dinâmico, digno de uma efeméride. A estreia, porém, foi um balde de água fria.

O primeiro episódio do "BBB 25" dedicou quase todo o tempo para apresentar os concorrentes e foi perceptível que a direção do reality show optou por pisar em um terreno seguro ao selecionar um elenco formado por tipos que já apareceram com frequência em outras edições. A diferença é que dessa vez, com exceção dos irmãos Daniele e Diego Hypolito, a grande maioria dos concorrentes parece ter o mínimo de carisma. Do cowboy bobão à musa fitness, os personagens do "BBB 25" parecem importados de outras temporadas. Quem talvez possa trazer algum frescor à competição são Vilma Nascimento, mãe do ator Diogo Almeida, e Joselma, as representantes da terceira idade. As duas têm potencial para agregar um toque de espontaneidade ao reality show.