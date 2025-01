Sandy e médico ficam em resort com diárias de até R$ 8 mil na Costa Rica

Sandy, 41, e Pedro Andrade, 34, passaram uma temporada na Costa Rica.

O que aconteceu

Os dois ficaram hospedados no Nayara Springs, resort que conta com diárias que variam de R$ 5 mil a R$ 8 mil. O suposto casal compartilhou diversas fotos por meio das redes sociais - mas, não apareceram juntos,

A cantora mostrou suas visitas a lugares turísticos do país, como a cachoeira Fortuna Waterfall, a ponte suspensa do Místico Arenal Hanging Bridges e as trilhas de um vulcão na região de La Fortuna de San Carlos. O médico publicou cliques aproveitando as atividades do local.