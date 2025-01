Patrícia Ramos incentiva fãs a treinarem e dispara: 'Espelho pelada'

Patrícia Ramos, 24, incentivou os seguidores a aderirem à vida fitness.

O que aconteceu

Nesta segunda-feira (13), a influenciadora usou suas redes sociais para falar sobre bem-estar. Ela publicou um vídeo descontraído no Instagram, onde compartilhou uma dica de motivação aos fãs.

Ela brincou ao fazer uma declaração sobre os resultados dos treinos. "Ah, Patrícia, é que eu estou sem motivação para ir treinar.' Nega, se olha no espelho pelada. Não existe pré-treino melhor do que se olhar no espelho pelada, do jeito que você veio ao mundo".