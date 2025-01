Luciana Gimenez nega ter tido pensão de Mick Jagger: 'Não preciso de homem'

Disseram: 'Deu para o cara porque ela é interesseira'. Gente, como assim? Ele também estava lá. Não fiz esse filho sozinha. Estava todo mundo junto, de comum acordo.

Luciana Gimenez sobre gravidez de Mick Jagger

Ela apontou machismo nesse tipo de pensamento e lembrou que também foi julgada quando casou com Marcelo de Carvalho, vice-presidente da RedeTV!. "Aí casei com o Marcelo, [e falaram:] 'é porque deu para o cara [dono] da emissora'".

Luciana Gimenez é mãe de Lucas Jagger, 25, da relação com Mick; e também é mãe de Lorenzo, 13, do casamento com Marcelo. Atualmente, ela está solteira e, no último final de semana, foi citada como protagonista de um suposto beijo na atriz Julia Gomez, que negou.