Júlia Gomes nega suposto beijo em Luciana Gimenez: 'Momento de amigas'

Júlia Gomes, 22, postou vídeo no TikTok se pronunciando sobre seu suposto beijo com Luciana Gimenez, 55, que viralizou neste domingo (12).

Na rede, Júlia nega que as duas estavam se beijando e sim que foi uma "notícia tirada de contexto". Chamando de "fake news", ela afirma que foi só um momento de amigas, e só estava perto de sua amiga para fofocar.

No vídeo original, é impossível cravar que é Luciana Gimenez com Júlia. No seu TikTok, a jovem atriz também não cita o nome de Gimenez, deixando isso em aberto.