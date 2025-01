Acerte ou Caia foi hora certa de voltar à TV, diz Tom: 'Consegui inovar'

Nome do programa foi cogitado como possibilidade de retornar na grade da Record em 2025, e Tom afirma não ter problema para recolocar o projeto no ar. "Acho que precisamos conversar. Eu tenho a fórmula de chegar hoje e entrar dentro desse espaço, fazendo humor onde eu possa trazer vários seres do mundo para qualificar a minha audiência. A gente faz humor por humor."

Quando o humor é feito assim, de uma forma alegre, divertida, sem comprometimento com a crítica, com leveza, é o caminho do sucesso. Como faço no meu canal, por exemplo, eu trabalho com a parte política sem melindrar ninguém. O que eu faço é as pessoas rirem das situações e acho que esse é um caminho.

"Estou na pista"

Tom Cavalcante abre 2025 empolgado com seus projetos na TV aberta e fechada, além da produção de seu livro autobiografico. "Estou aí, estou na pista, estou sonhando sempre, escrevendo, fazendo as minhas anotações para oportunamente lançar meu livro. Penso já no próximo filme, a gente fez "Os Parças", fez "LOL: Se Rir, Já Era!", fez "Doutora Darcy", no Multishow, e tem agora o Acerte o Caia. 2025 vem muito forte".

Realizado na vida pessoal e profissional, ele diz que a meta é seguir trabalhando com o que ama. "Vivemos em um mundo, hoje, de muito estresse. As pessoas estão muito ávidas a conseguirem seus objetivos. Temos desenhado na tela do celular sonhos inalcançáveis e, isso, faz com que o conjunto da obra deixe as pessoas estressadas mais e mais".