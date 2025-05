Ator revela mudanças drásticas de Marlon após morte do pai em ‘Dona de Mim’

Alan (Hugo Resende) e Marlon (Humberto Morais) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo

E, como se não bastassem as mudanças na vida do agora policial, um novo romance está no ar. Apesar de ainda guardar sentimentos por Leo (Clara Moneke), com quem tem uma conversa bonita e madura após desistir de viajar, ele se aproxima de Kami (Giovanna Lancellotti), melhor amiga da ex-noiva, que se encanta depois que ele salva o filho dela, Dedé (Lorenzo Reis), de sofrer um acidente.

Marlon acha estranho no começo, mas vê nisso a possibilidade de viver o sonho de ser pai ou pelo menos tio. Assim, ele entende que o tempo passa e as coisas podem mudar Humberto Morais

Fora das telas, o ator já colhe frutos do sucesso do personagem. "Estou sendo reconhecido, e o mais comum é me perguntarem se eu luto, ou falarem que gostam muito de como eu estou fazendo o personagem. Eu fico muito feliz com o reconhecimento e o carinho. O sorriso de quem gosta e se toca com o que fazemos é o combustível que faz a chama interna arder", celebrou.