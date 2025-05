Poderoso? Escorraçado por Raquel, Ivan escolhe novo destino em 'Vale Tudo'

No capítulo desta quinta-feira (15) em "Vale Tudo" (Globo), Ivan fica indignado com as acusações de Raquel. Mais tarde, ele é recebido com hostilidade por Raquel na inauguração de seu restaurante. Serão cenas que marcarão o fim do namoro entre os dois.

Logo após, Maria de Fátima avisa a Odete que conseguiu separar a mãe de Ivan, objetivo do plano da ricaça.

Enquanto isso, Heleninha fica animada ao saber que Ivan estará presente no campeonato de xadrez em sua casa.