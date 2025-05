Quem é o misterioso mascarado de 'A Viagem'? Por onde anda o ator?

Sempre escondendo seu rosto com uma máscara, ele também não fala, mantendo sua identidade em segredo. Aliás, uma das grandes perguntas da trama é: quem é o Mascarado?

Na 1ª versão da trama, exibida em 1975 na TV Tupi, o personagem Mascarado se chamava Sombra. Solange Castro Neves, uma das roteiristas do remake de "A Viagem", diz que pouco do personagem original foi usado para o remake.

A semelhança entre o Sombra e o Mascarado é só o mistério que envolve os dois personagens. Demos um enfoque diferente para a segunda versão, trazia uma leveza, uma candura que encantava as pessoas.

Nos últimos capítulos de "A Viagem", é revelado que ele se chama Adonay, um antigo amor de Carmem (Suzy Rêgo) que teve o rosto desfigurado em um acidente e a abandonou. A cena na qual o Mascarado revela sua face chegou a ser classificada como uma das mais chocantes da novela na época.

lembrando que eu morria de medo do icônico Adonay Mascarado de A Viagem pic.twitter.com/gBfGLPA3Sd ? SUMMERy (@carrodemensagem) January 6, 2022

Por onde anda Breno Moroni?

O icônico personagem foi interpretado por Breno Moroni. Com 71 anos, o ator vive atualmente no Mato Grosso do Sul, local onde chegou apenas para visitar a filha, mas acabou ficando.