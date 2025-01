Ex a bordo e somente água no palco: o que rolou no navio da Ana Castela

Ana Castela dividiu o palco com quase todas as atrações. Ela participou dos shows de João Gomes e Eduardo Costa e chamou para seu próprio show a dupla Zé Neto & Cristiano.

Os fãs que esperavam situações como as do programa De Férias com o Ex acabaram se decepcionando. O momento, digamos, mais estranho foi quando Ana Castela acompanhou o show de Mioto da plateia, e não cantando com ele no palco, como fez com outros convidados.

Ana Castela assistiu da plateia ao show do ex, Gustavo Mioto, no navio Imagem: Brazil News

Durante a apresentação, Gustavo Mioto cantou "Fronteira", uma música romântica que ele gravou com Ana Castela, e cenas do dia da gravação foram exibidas no telão. Ana foi vista filmando a apresentação em alguns momentos e parecia estar animada. A participação especial no show de Mioto ficou com astro do piseiro João Gomes.

Gustavo Mioto ganha abraço de João Gomes em show no navio da Ana Castela Imagem: Leo Franco/AgNews

Sem álcool

Outra coisa que chamou a atenção foi a ausência de bebidas alcoólicas durante os shows. No palco de Eduardo Costa, apenas copos de água; Zé Neto & Cristiano, conhecidos por muitas letras que falam de bebedeira, também mantiveram a linha.