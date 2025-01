Lázaro Ramos desabafa sobre episódios de irritabilidade: 'Mostrar macheza'

Lázaro Ramos, 46, fez um desabafo sobre irritabilidade e macheza neste sábado (11).

O que aconteceu

Em vídeo no Instagram, o ator disse ter notado certa irritabilidade em seu comportamento. "Percebi que estava ficando irritado do nada e aí sendo aquele famoso cavalo, dando patada para lá e para cá em filho, esposa, gente que trabalha comigo, e não estava entendendo de onde é que vinha isso. Tinha um modelo de vida bem estressante que estava vivendo, mas tinha também uma vontade de mostrar macheza, mostrar virilidade através de uma coisa grosseira mesmo."

Ele refletiu que as atitudes vieram de algumas crenças que tinha. "Fui pensando, vendo de onde estava vindo essa irritação e saquei que tem alguns códigos do que é ser homem que estavam em mim há muito tempo. Por exemplo, achar que não posso ter dúvida, não posso errar. Ser sempre assertivo porque, se eu mostrar dúvida, perco poder. Gritar para a minha voz ficar maior do que quem está falando comigo e aí a pessoa aceitar o que eu queria que ela fizesse", indicou.