Harry e Meghan abrem sua casa para abrigar amigos desalojados por incêndio

O príncipe Harry, 40, e sua esposa, a duquesa Meghan Markle, 43, colocaram a própria residência à disposição de conhecidos prejudicados pelos incêndios florestais na Califórnia.

O que aconteceu

Segundo o jornal The Telegraph, o casal vai abrigar em suas quatro paredes amigos e parentes que tiveram que deixar suas casas por conta do desastre. Eles vivem em uma mansão em Montecito, no condado de Santa Barbara.

Harry e Meghan emitiram uma declaração sobre o assunto em seu site oficial e incentivaram outras pessoas a fazerem o mesmo. Os dois ainda listaram instituições que têm prestado apoio às vítimas da tragédia e estimularam os fãs a fazerem doações a essas entidades.