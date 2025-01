Carolina Dieckmann desabafa após comentário sobre incêndios em Los Angeles

Carolina Dieckmann, 46, desabafou após fazer um comentário sobre os incêndios que atingem Los Angeles, nos Estados Unidos, em uma publicação de Fernanda Torres, 59, no Instagram.

O que aconteceu

Dieckmann havia comentado no post em que Torres mostrou as chamas que consomem Los Angeles. Na plataforma, Fernanda mostrou registros do fogo, com a legenda. "Da minha janela, vejo Los Angeles em chamas".

Nos comentários, Carolina escreveu. "Bem, só podia ser queimando de amor por você". Os internautas, no entanto, consideraram de mau tom a fala da atriz, sobretudo pela gravidade dos incêndios, e ela passou a ser criticada.