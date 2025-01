Quem é ex-estrela gospel que fez ensaio de topless após redesignação sexual

Quem é Ella

Descoberta no Raul Gil. Ella ganhou fama na televisão ainda na infância, no Programa Raul Gil, muitos anos antes de sua transição de gênero. A artista, que na época se apresentava como Jotta A, foi uma das grandes revelações do programa de calouros.

Foi a mais jovem do mercado gospel latino a ser indicada ao Grammy. Em 2014, com seu terceiro álbum, "Geração de Jesus", Ella foi indicado ao Grammy Latino. "Isso foi a motivação para que eu resistisse ao assédio do ambiente em que eu vivia", desabafou em entrevista na época.

Largou o mundo gospel em 2020. Ella rompeu com a igreja e passou a apostar em uma sonoridade pop para seu trabalho. Em 2021, tornou pública sua bissexualidade e relatou os diversos ataques que sofria nas redes sociais.

Eu era uma das cantoras com mais visibilidade no mercado gospel, mas a culpa só crescia porque o aprendizado que tive dentro da igreja era de que ser homossexual é errado.

Ella Viana, em entrevista a Splash em 2021

Cirurgia de feminização. No ano passado, Ella passou por procedimentos para contorno dos ossos, recontorno da testa e intervenções no nariz. Ela também colocou próteses de silicone nos seios. Segundo ela, ela tinha disforia de gênero.