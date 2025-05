Kim Kardashian diz ter pensado que seria estuprada e morreria em assalto

Kim também disse que, primeiro, pensou se tratar de um atentado terrorista. "Muitos ataques terroristas estavam acontecendo naquela época e eu e meus amigos tínhamos falado sobre isso. No momento, eu não entendi que aquilo era sobre as minhas joias. O mais alto estava vasculhando as minhas coisas e encontrou a caixa de joias".

Na época, os ladrões roubaram joias valiosas de Kim avaliadas em R$ 56,8 milhões. Essa é a primeira vez que ela confronta os criminosos desde 2016.

Doze suspeitos foram acusados pela Justiça francesa de participação no assalto. Desses, um morreu em março e outro foi considerado inimputável por ter sido diagnosticado com Alzheimer. Os demais serão julgados e sentenciados. Dois admitem ter participado do assalto e os demais alegam inocência.