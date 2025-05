Marina Ruy Barbosa desabafa sobre saúde mental e relata crises de pânico

Ela disse compreender a curiosidade do público em sua vida, mas que optou por deixar no privado detalhes de seu noivado com o empresário Abdul Fares. "Entendo que exista uma curiosidade em volta da vida de quem tem imagem pública. Sei que faz parte do que escolhi e não vejo esse interesse de forma negativa. Entretanto, por trás das telas, existem pessoas reais, que têm conquistas, derrotas, alegrias, tristezas. Divido muito sobre a minha vida com prazer, mas, atualmente, também me permito manter algumas informações e momentos privados para que eu possa vivê-los do jeito que sinto que devo".

Marina Ruy Barbosa estreou nas telinhas aos 10 anos. A atriz tem no currículo 13 novelas na Globo e, atualmente, se prepara para seu primeiro trabalho fora da emissora na série "Tremembé", em que interpretará Suzane von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais. A trama será lançada no segundo semestre deste ano no streaming do Prime Video.