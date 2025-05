Ariadna Arantes faz clique completamente nua na beira de piscina natural

Ariadna Arantes, 40, posou da forma que veio ao mundo em uma nova foto compartilhada nas redes sociais.

O que aconteceu

A ex-BBB impressionou os seguidores no início desta tarde ao publicar o clique ousado em seu perfil do Instagram. Na beira de uma piscina natural em Guapimirim, no Rio de Janeiro, ela surgiu completamente nua.

Nos comentários da publicação, os seguidores da influenciadora rasgaram elogios. "Deusa absoluta", escreveu uma seguidora. "Maravilhosa, mas parece que tem cobra do lado", alertou um outro.