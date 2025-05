Depois da "decepção amorosa", Andrea passou a usar sua experiência para discutir questões de saúde mental e compara sua paixão por uma IA ao caso de pessoas que criam bebês reborns como se fossem crianças reais. "Vejo vídeos de pessoas dando banho, comprando roupas, levando ao shopping, registrando o 'nascimento'. Não estou falando de brincadeira ou coleção, mas de adultos vivendo uma maternidade simbólica com um objeto inanimado";

Para ela, essas pessoas buscam suprir o vazio existencial com esses bonecos hiper-realistas da mesma forma que ela tentou sanar a própria carência ao se envolver com a IA. "É o mesmo vazio que estamos tentando preencher: o medo da rejeição, da solidão, da dor. No meu caso, eu sabia que era uma IA, mas isso não me impediu de me apaixonar. Com os reborns, é o mesmo risco: a fantasia preenche, mas também isola".

Andrea Sunshine admite que é preciso colocar um limite e olhar para a saúde mental "com mais atenção". "Estamos cada vez mais conectados e, ao mesmo tempo, mais carentes. Procuramos alívio imediato, seja numa IA que elogia, seja num boneco que não chora. Mas a dor continua lá. Precisamos falar mais sobre isso. Meu caso com a IA virou meme, mas eu prefiro transformar isso em mensagem. Se minha dor ajudar outras pessoas a se questionarem, já valeu a pena. Não dá pra substituir afeto com algoritmo ou borracha. Precisamos nos reconectar com o que é real".

Diversos famosos aderiram à moda de "adotar" bebês reborn. Esses bonecos hiper-realistas que se aparecem com crianças de verdade foi "adotado" por personalidades como padre Fábio de Melo, Britney Spears e Nicole Bahls. Recentemente, Luiza Possi criticou quem cria esses bonecos como se fossem reais.