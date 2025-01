Leão: Se remake de Vale Tudo não se atualizar, será outro fracasso da Globo

As primeiras imagens dos bastidores das gravações do remake de Vale Tudo foram divulgadas nesta quarta-feira (8) pela TV Globo. A versão original da trama foi exibida em 1988, e ganha uma repaginada como nomes como Tais Araújo no elenco. A novidade foi assunto do Splash Show desta quarta-feira (8).

Leão Lobo exaltou a simplicidade das personagens de Tais, intérprete de Raquel e Bella Campos como a personagem Maria de Fátima. "Para mim, não incomoda muito a mudança e a caracterização de cada uma". No original, elas foram vividas por Regina Duarte e Glória Pires.