Tatá diz que 'superou medo' em nova temporada do Lady Night

Tatá comemora a audiência e o alcance do programa na televisão aberta. "Acho que o 'Lady' ganha muito com a possibilidade de transitar nos dois espaços e se comunicar com públicos diferentes, chegar a mais gente. A repercussão é diferente e igualmente importante."

Segundo ela, a nova temporada foi uma das mais desafiadoras. "Eu me dedico a todas as temporadas como se nunca tivesse feito nenhuma. Essa foi a mais longa de todas e, tirando a temporada em que estava grávida, foi a que me exigiu mais. O 'Lady' estava há um ano e meio fora do ar e graças a Deus mostrou que tem fôlego pra mais. Amém! Porque eu ainda tenho o mesmo entusiasmo da primeira temporada!"

A apresentadora destacou ainda outras entrevistas da nova temporada do programa. "Amo todos os programas. Claro que alguns momentos se destacam, mas o amor pelos programas é igual. Amo minha conversa com a Débora Falabella, Eliane Giardini jogando uma granada e se divertindo. [...] Amo Narcisa e Inês Brasil descobrindo que nasceram no mesmo dia. Amei improvisar músicas com Ivete. E Angélica entrando em contradição no detector de mentiras. E amo Pedro Bial de uma maneira que nunca tinha visto."

O Lady Night vai ao ar às quintas-feiras a partir do dia 16 de janeiro, após o BBB 25.