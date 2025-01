Gkay revela que paga salário mensal para parentes após ficar milionária

Gkay, 32, revelou que uma de suas primeiras atitudes após ficar milionária foi proporcionar melhor qualidade de vida para seus familiares.

O que aconteceu

Gkay relatou que veio de família humilde, por isso buscou ajudar seus familiares com um auxílio mensal, além de custear os estudos dos primos. "Melhorei a vida da minha família, porque minha família inteira é humilde. Uma das primeiras coisas que comecei a fazer foi separar um salário para cada pessoa da minha família. Para minha mãe, meus tios, paguei colégio particular dos meus primos, coloquei meus primos na aula de inglês, porque eu acho que se eu desse esse dinheiro para eles não teria o mesmo valor que o conhecimento", declarou durante participação no podcast da Serasa.

Influenciadora explicou que deu carro e casa para sua mãe, além de abrir um parque de vaquejada no Nordeste para o irmão. "Eu quis mesmo deixar minha família bem. Tudo certinho para eles terem qualidade de vida, porque não ia adiantar de nada eu ter qualidade de vida boa, e minha família não. Isso para mim tem muito valor porque eu acho que a base da gente é a família. Saber que eu posso ajudar com isso na vida da minha família não ter preço".