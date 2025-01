Sem luxo, casa de Walter White em 'Breaking Bad' está à venda por R$ 24 mi

A casa de Walter White (Bryan Cranston), protagonista de Breaking Bad, série vencedora de 16 prêmios Emmy, foi colocada a venda 17 anos após a estreia da produção. A residência está na cidade de Albuquerque, no estado norte-americano do Novo México.

O que aconteceu

O imóvel, que não é luxuoso, está sendo anunciado por US$ 4 milhões, cerca de R$ 24,4 milhões na cotação atual. O valor tem chamado a atenção do mercado imobiliário, uma vez que as casas desta região são vendidas por US$ 350 mil em média.

Em entrevista à rádio local, KOB4, a proprietária da casa, Joanne Quintana contou que cerca de 300 carros passam por dia em frente à casa. Além disso, ela disse que foi preciso a instalação de cercas e câmeras na propriedade para garantir a segurança da família.