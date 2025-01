Antes de ganhar remake, 'Vale Tudo' chega em formato original ao Globoplay

Os autores centraram a discussão sobre honestidade e desonestidade no antagonismo entre duas personagens: a íntegra Raquel Accioli (Regina Duarte) é o oposto da filha Maria de Fátima (Gloria Pires), jovem inescrupulosa e com horror à pobreza, que vende a única propriedade da família, no Paraná, e foge com o dinheiro para o Rio de Janeiro. A trama ainda é recheada de outros grandes nomes no elenco, como Antonio Fagundes, Carlos Alberto Riccelli, Renata Sorrah, Reginaldo Faria, Cassia Kis, Cassio Gabus Mendes, Lidia Brondi e Beatriz Segall.

Em março, o remake de "Vale Tudo" estreia na Globo. A releitura do clássico será escrita por Manuela Dias, autora de "Amor de Mãe", e protagonizada por Taís Arújo e Bella Campos vivendo Raquel e Maria de Fátima.