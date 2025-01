Theo Germaine é encontrado com 'grave concussão' na cabeça após desparecer

William afirmou que a privacidade será importante para a recuperação do artista. "Theo está em casa, seguro e estamos muito aliviados. Ele está com uma concussão grave e provavelmente terá dificuldades com telas por uma ou duas semanas, mas, de resto, está saudável. A família inteira realmente agradece a preocupação de todos".

Theo Germaine é um artista não binário. Ele sumiu no sábado (4), e no domingo (5) seu namorado pediu ajuda aos fãs do casal nas redes sociais para localizá-lo. Rusel não deu maiores detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento de Germaine.