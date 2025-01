Fernanda Torres explica agenda cheia após Globo de Ouro: 'Dou conta do dia'

Fernanda Torres, 59, explicou que tem conseguido dar conta de sua agenda lotada de compromissos ao se preocupar com um dia de cada vez.

O que aconteceu

Na campanha por uma nomeação ao Oscar de Melhor Atriz, Fernanda tem passado os últimos meses repleta de compromissos. "Os próximos passos são loucura. Você conquista um negócio inimaginável [que foi o Globo de Ouro], que já deu um trabalho louco de subir aquela montanha, aí você mal chega na montanha, quer dar uma respirada com ar rarefeito e fala assim, agora vamos subir aquela outra montanha ali, um pouco mais alta", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Torres ressaltou que seguirá com a agenda de compromissos nos Estados Unidos pelo menos até o final de janeiro. "Tenho várias exibições em que você vai apresentando para as pessoas, você vai tentando fazer o filme ser visto. Depois da premiação, outras coisas vão chegando. Então, eu estou lidando de forma zen. Acordo, e pergunto: 'o que eu tenho hoje?' Eu dou conta do dia".