'Era sonho da Bru gerar': Ludmilla fala da expectativa pela 1ª filha

As duas revelaram a gravidez em 9 de novembro, no show da Numanice 3 em São Paulo. Elas não informaram o tempo de gestação, mas o chá revelação aconteceu em 19 de dezembro. A bebê ainda não tem nome escolhido.

Brunna confessa que a confirmação da gravidez gerou um "medo" no casal. "Virou uma chavinha desde o dia em que recebemos o resultado positivo. A preocupação aumentou, assim como o medo. Medo de como criar uma criança, de acontecer algo com a gente, do parto. Medo de tudo", declarou ela ao Globo, em matéria deste domingo (5).

A bailarina diz que ela e Ludmilla nunca tiveram que discutir quem geraria o bebê. "Nunca tivemos essa discussão. Sempre fui eu. A vida toda quis a sensação de ter um ser crescendo dentro de mim. E estou amando viver essa evolução."

A cantora ainda confessou que, ao contrário de Brunna, ser mãe é um sonho recente para ela. "Era o sonho da Bru gerar, e eu já não tinha tanto. Na verdade, nem de ter filhos. Foi Brunna quem despertou essa vontade em mim."

Elas ainda estão no início dos preparativos —sem ter enxoval ou nome para a bebê. "Enxoval não tem nada. Estávamos esperando saber o sexo para começar. Não sabemos ainda o nome também. Vamos comprar tudo em Miami", diz Brunna.

Mas uma coisa é certa: o local do parto. "Já o parto vai ser no Brasil', garantiu Ludmilla. "Quero ter parto natural. Desejo sentir a dor e passar por todas etapas", completou a bailarina.