Leandro Hassum recorda como crimes do pai o afetaram: 'Virei sincericida'

O trauma gerado por essa situação fez com que Hassum se tornasse um homem avesso a mentiras - e sincero às últimas consequências. "Me lembro que um dia falei para o meu pai: 'Eu virei um sincericida'. Teve uma época que eu falava na cara da pessoa: 'Não gosto de você e não quero trabalhar com você'. Virei 'sincericida' porque parece que perdi 21 anos da minha vida [numa mentira]."

Ele, inclusive, sempre fez questão de deixar claro para a filha, Pietra, 25, os erros que o avô dela havia cometido. "Até no erro, meu pai me ensinou a ser o homem que eu não queria ser. Foi um grande pai para mim, mas os erros dele me ensinaram a não errar com a minha filha em outros lugares. Quando os meus sobrinhos iam visitar o meu pai na cadeia, minha mãe falava: 'Vamos ao hospital visitar o vovô'. Eu falava para a minha filha: 'Não, não, a gente está indo ao presídio visitar o vovô porque ele fez uma coisa errada'. Eu não conseguia mentir mais para a minha filha. Vivi uma mentira durante 21 anos e não queria mais esse tipo de mentira."