Astro de 'A Máfia dos Tigres' se casa com companheiro de cela: 'Meu marido'

Joe Exotic, 62, se casou recentemente com Jorge Flores Maldonado, 33, seu colega de cela no Centro Médico Federal em Fort Worth, no Texas.

O que aconteceu

O ex-tratador animal anunciou a união na segunda-feira, através das redes sociais. "Nunca senti tanto orgulho de alguém. Conheçam meu marido, Jorge Flores Maldonado", escreveu no X (antigo Twitter), na legenda de uma foto deles se casando, gerada por IA.

Ele havia divulgado em outubro que estava noivo de Jorge. "Agora, o objetivo é casar na prisão e conseguir asilo para ele ou sair dos EUA quando estivermos livres", afirmou à época.