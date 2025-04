Miss ES e ex-primeira dama morre aos 35 após 2 meses internada por trombose

O Concurso Belezas do Brasil publicou nota de pesar na madrugada de hoje: "Hoje nos despedimos de uma mulher que marcou profundamente a história do nosso concurso. Nabila Furtado, Vice-Beleza do Brasil 2016, nos deixou — e com ela, um pedaço do brilho, da leveza e da força que sempre carregou consigo".

Mais do que um título, Nabila foi símbolo de beleza e propósito. Além de conquistar o segundo lugar no Belezas do Brasil 2016 e nos representar com elegância no Queen Beauty Universe, na Espanha, ela também recebeu o título de Miss Real Beleza, por seu lindo projeto social voltado ao empoderamento de meninas em situação de vulnerabilidade. Concurso Belezas do Brasil, em nota de pesar

Velório de Nabila ocorre na Associação de Moradores de Vila Palestina, em Cariacica (ES) desde às 6h30. Sepultamento será no Cemitério São Jorge, em Alto Laje (Cariacica), às 13 horas.